Андрей Воробьев обсудил с общественниками Электростали тему реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками Электростали вопрос реабилитации военнослужащих, которые вернулись из зоны проведения СВО.

На встрече присутствовал начальник управления по территориальной безопасности администрации округа Артем Чайковский, который в первые дни СВО ушел на передовую добровольцем. Он поблагодарил губернатора за поддержку военнослужащих и за программы реабилитации для бойцов, вернувшихся из зоны СВО.

Также на встрече присутствовала председатель местного Центра помощи участникам СВО и членам их семей Алсу Булыгина. Она рассказала, что местные предприниматели вносят большой вклад в оснащение бойцов необходимым оборудованием.

«Большое спасибо всему коллективу, который занимается этой заботой. В «Ясенках» мы открыли реабилитационный центр. Он был до известных событий больше ориентирован на старшее поколение. Сейчас мы их там оставили, но также добавили реабилитацию», - сказал губернатор.

Заместитель главврача Электростальской ЦГБ по детству и родовспоможению Марина Мамошина рассказала о позитивных изменениях в больнице и поблагодарила за модернизацию учреждения.

«В максимально короткие сроки был закончен инфекционный корпус для размещения пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Это позволило обеспечить лечением три тысячи человек. (…) Сейчас начали капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построено еще в 1997 году», - сообщила она.

Воробьев добавил, что в следующем году планируется реконструкция межмуниципальных очистных сооружений. Изменения коснутся порядка 135 тысяч жителей.

Ранее губернатор рассказал о ходе благоустройства в муниципалитете.