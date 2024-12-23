Андрей Воробьев: сейчас мы все работаем на одно — на нашу победу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в завершение обращения, в ходе которого он подвел итоги за 2024 год, отметил важность работы на общую победу и выразил благодарность активным жителям Подмосковья за все обращения и предложения.
«В завершение хочу сделать акцент на вызовы, которые стоят перед нами. Мы все прекрасно их понимаем. Когда-то это были санкции, когда-то ковид, когда-то экономика испытывала серьезные перебои. Сейчас мы все работаем на одно. На нашу победу. На то, чтобы добиться мира. Для того, чтобы наша страна могла развиваться самостоятельно, учитывая все наши традиции, все наши культурно-исторические ценности», - заявил он.
Глава региона также выразил благодарность жителям за активную позицию, за все жалобы, обращения и предложения. Он подчеркнул, что вместе с командой делает все для того, чтобы удовлетворить ожидания жителей и выполнить все обязательства перед ними.
«Я уверен, что дальше совместно, вместе с нашим президентом, с нашей идеологией — идеологией добра, созидания — мы добьемся значительных и заметных успехов», - заключил глава региона.