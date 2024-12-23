Андрей Воробьев: сейчас мы все работаем на одно — на нашу победу

«В завершение хочу сделать акцент на вызовы, которые стоят перед нами. Мы все прекрасно их понимаем. Когда-то это были санкции, когда-то ковид, когда-то экономика испытывала серьезные перебои. Сейчас мы все работаем на одно. На нашу победу. На то, чтобы добиться мира. Для того, чтобы наша страна могла развиваться самостоятельно, учитывая все наши традиции, все наши культурно-исторические ценности», - заявил он.