Андрей Воробьев: семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область

Губернатор Воробьев
t.me/vorobiev_live

Фото: [t.me/vorobiev_live]

Семь бригад скорой помощи и двадцать два врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи местным жителям, сообщил в своих соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пути подмосковных медиков сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Одна бригада врачей уже получила задачу. Специалистам предстоит транспортировать в центральный институт травматологии в столице семидесятилетнего пациента с огнестрельным ранением.

«Также эвакуируем пятьдесят <…> инвалидов. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков», — сказал Андрей Воробьев.

t.me/vorobiev_live

Фото: [t.me/vorobiev_live]

t.me/vorobiev_live

Фото: [t.me/vorobiev_live]

t.me/vorobiev_live

Фото: [t.me/vorobiev_live]

t.me/vorobiev_live

Фото: [t.me/vorobiev_live]

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Андрей Воробьев
Губернатор Московской области