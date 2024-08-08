Андрей Воробьев: семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Семь бригад скорой помощи и двадцать два врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи местным жителям, сообщил в своих соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пути подмосковных медиков сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Одна бригада врачей уже получила задачу. Специалистам предстоит транспортировать в центральный институт травматологии в столице семидесятилетнего пациента с огнестрельным ранением.
«Также эвакуируем пятьдесят <…> инвалидов. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков», — сказал Андрей Воробьев.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]