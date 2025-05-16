Андрей Воробьев: школьники из Подмосковья представили свои изобретения на выставке «Робостанция»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей посетить выставку «Робостанция», которая открылась на ВДНХ. По его словам, в экспозиции представлены изобретения подмосковных школьников.

«Ребята из инженерных классов презентуют роботов и автоматизированные системы, которые помогут улучшить жизнь, сделать работу эффективнее, защитить природу и внести свой вклад в развитие науки. Лучшие проекты получат поддержку экспертов „Робостанции“ для дальнейшей доработки и внедрения», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в регионе уделяется особое внимание развитию инженерного образования. В этом году были открыты специализированные классы в 140 школах. Более 3 тыс. ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование.

Также в 20 школах установили современное оборудование для изучения дронов. В сельских школах работают центры «Точка роста». Кроме того, открыты «Кванториумы» и «IT-кубы», проводятся тематические олимпиады, фестивали и соревнования.

«Видеть то, как наши ребята увлеченно изучают сложные науки и воплощают в жизнь свои идеи, — это лучшее подтверждение важности нашей работы. Мы будем и дальше создавать все условия для развития их талантов», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Истре был открыт Центр математического образования.