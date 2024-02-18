Министр просвещения России Сергей Кравцов наградил Московскую область в лице губернатора Андрея Воробьева как регион-лидер, который внес самый существенных вклад в достижение отличных результатов в сфере образования.

Андрей Воробьев в свою очередь поблагодарил Правительство РФ в лице Татьяны Голиковой и президента РФ Владимира Путина за все те магистральные проекты: капитальный ремонт школ, строительство новых школ.

«Казалось бы это наша региональная задача, но она гораздо веселей и успешнее идет, когда мы делаем это вместе», — отметил Воробьев в рамках Пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях в области образования, проходящей на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Глава региона подчеркнул, что каждый год в школы региона приходит на сорок тысяч ребят больше, чем в прошлом. Он также отметил, что задача Правительства региона состоит в том, чтобы строить школы и наполнять их качественных содержанием.