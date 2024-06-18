Андрей Воробьев: соцгазификацию СНТ проведут в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов ход реализации программы соцгазификации — в частности подведение газа к СНТ.

«Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение — это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам. Нам необходимо иметь четкий алгоритм действий по догазификации СНТ», - подчеркнул губернатор.

Раньше в рамках программы газ бесплатно доводили только до границ СНТ. Теперь его будут подводить до участка. Для этого нужно будет заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование.

«Цена зависит от двух параметров — протяженности участка и выбора этого оборудования», - рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он также напомнил о трех критериях участия СНТ в программе. Так, в программе участвуют СНТ, находящиеся в границах газифицированных населенных пунктов, — это около 30% СНТ. Также требуется провести общее собрание членов СНТ и принять решение об участии в программе. Кроме того, домовладение должно быть зарегистрировано.

По предварительным оценкам, в программу попадает 3,8 тысячи СНТ — около 160 тысяч домовладений. Провести собрания с жителями в СНТ и определить график работ необходимо до 1 августа.