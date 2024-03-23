Андрей Воробьев: Спасательная операция на месте трагедии в Красногорске завершена
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Красногорске на месте трагедии завершилась спасательная операция, однако поисковая все еще продолжается.
«Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — рассказал глава региона.
По словам Воробьева, ночью сотрудники МЧС России приступят к созданию проема с западной стороны Крокуса, что позволит облегчить доступ к концертному залу.
«Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос», — сообщил губернатор.