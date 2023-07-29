Андрей Воробьев: стартовал наш традиционный фестиваль «Гуляй-город»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в селе Молоди в Чехове стартовал наш традиционный музыкально-исторический фестиваль «Гуляй-город». Об этом он написал в своих социальных сетях .

«Именно здесь более 450 лет назад русская армия оказалась сильнее войска крымского хана Девлет Гирея. После поражения захватчики отступили, угроза Москве миновала, контроль над Казанью и Астраханью остался у Русского государства», — отметил Воробьев.

Отмечается, что организаторы пошли на встречу посетителям, и сделали фестиваль двухдневным. А для большего удобства вся зона поделена на две: историческую и современную. Все электрички сегодня и завтра останавливаются на станции «Молоди», а от станции «Чехов» и станции МЦД «Подольск» до места проведения и обратно ходят бесплатные автобусы.