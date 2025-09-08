Андрей Воробьев: стартовало обучение для участников программы «Герои Подмосковья»

Обучение в рамках программы «Герои Подмосковья» стартовало в мастерской управления «Сенеж». Участников ждет четыре очных модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Между модулями участники будут стажироваться в органах власти. За каждым из них закреплен наставник.

«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что на участие в программе поступило 2,4 тыс. заявок со всей России. В результате были отобраны 70 участников.

«Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья», — отметил Воробьев.

Все финалисты программы принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и государственные награды. В их числе кавалер двух орденов Мужества Кирилл Соснин.

«Мне кажется, что в первую очередь — это хороший социальный лифт на гражданке для ветеранов СВО. Я, например, уже сейчас по приглашению администрации г.о. Люберцы занимаю должность директора спортшколы Олимпийского резерва», — рассказал он.

Образовательная программа была разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. По словам директора учреждения Олега Кондратенко, важно, чтобы участники усвоили новые знания, получили новые компетенции и могли продолжать служить стране.

«Мы подготовили очень насыщенные очные модули по 10–11 дней. Также вас ждет достаточно большой межмодульный период стажировки и работы с наставниками, с которыми вы уже познакомились. <…> Когда мы закончим модуль, вам предстоит большая самостоятельная работа и работа в дистанционном формате. Но уже совсем скоро вы начнете понимать свои карьерные траектории. Программа будет меняться под ваши запросы, поэтому нам очень важно получать обратную связь», — сказал он.

В ходе стажировок участники будут выполнять практические задачи, попробуют себя в разных направлениях, получат квалификацию, изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом.

«Вы все прошли невероятные испытания, защищая суверенитет и безопасность нашей страны, каждого ее гражданина. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам стать эффективными, полноценными государственными гражданскими служащими, дать возможность продолжить свою службу в новой ипостаси», — сказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

