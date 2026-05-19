Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта здания под региональный сосудистый центр в Перхушково

«Региональный сосудистый центр расположен в таком месте, чтобы можно было оперативно оказывать экстренную помощь жителям Одинцовского округа и прилегающих территорий, спасать жизни. Чаще всего это инфаркты, инсульты — все, что связано с сердцем, а также с травмами», — сказал губернатор.

Он отметил, что зданию требовалось масштабное обновление. В рамках ремонта в нем обновят стены и вентиляционную систему, установят новую мебель и 850 единиц современного оборудования. На площади 14,5 тыс. кв. м. расположатся специализированные отделения. Учреждение рассчитано более чем на 160 коек.

Центр сможет обслуживать 800 тыс. жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Это позволит снизить нагрузку на учреждения в Красногорске и Мытищах. Сдать объект планируется летом, а запустить в работу — осенью.

«В октябре мы планируем запустить центр», — сказал Воробьев.

По словам главврача Одинцовской областной больницы Ивана Каприна, существующие профильные отделения переведут в центр из других подразделений. Уже формируется кадровый резерв.

Учреждение станет уже 18-м региональным сосудистым центром в Подмосковье. Уникальность таких центров заключается в применении высоких технологий. Операции проводятся без разрезов на современных ангиографических комплексах, что позволяет пациентам быстро восстанавливаться. Благодаря открытию таких учреждений за последние 5 лет смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения в Подмосковье снизилась более чем на треть, а общая смертность от болезней системы кровообращения сократилась на 19%.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 92%. Уже смонтированы инженерные системы и ведется установка оборудования, потолков и дверей. В ближайшее время приступят к пусконаладке вентиляции и слаботочных систем. На территории ведутся работы по благоустройству. Для бесперебойного теплоснабжения здесь разместят блочно-модульную котельную.

«В итоге удалось создать уникальную и комфортную среду: все палаты и кабинеты оснащены современными системами кондиционирования и вентиляции, параметры которых инженерная служба сможет отслеживать и регулировать дистанционно», — рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика Кирилл Кузьмин.

