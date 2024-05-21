Андрей Воробьев: строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде завершится до конца 2025 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде. По его словам, комплекс будет достроен до конца следующего года.

«В Сергиевом Посаде по президентской программе идет строительство современного комплекса очистных сооружений. Его мощность составит 40 тысяч кубических метров в сутки. Строители обещают завершить работы в четвертом квартале следующего года», - рассказал губернатор.

Объекты, куда поступают стоки из Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов, были построены в 1972 году. Современным стандартам они уже не соответствуют. Когда откроется новый комплекс, их законсервируют.

Новые очистные будут обслуживать дома, социальные объекты, промышленные предприятия муниципалитета. На объекте будет применяться самая современная технология очистки и обеззараживания стоков. Работа будет вестись в автоматизированном режиме.

Фото: [ Антон Чернов ]

На строительной площадке работают около 120 человек, задействовано пятнадцать единиц техники. Степень готовности объекта составляет около 30%.

Помимо этого, в округе реконструируют городской канализационный коллектор. Работы планируется завершить до конца года. Также скоро начнут строить очистные сооружения в Сватково.