Андрей Воробьев: свыше 1,7 тысячи переходов возле школ и детсадов подготовят в Подмосковье к концу августа

К началу учебного года в Подмосковье подготовят свыше 1,7 тысячи пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1,1 тысячи из них — уже оборудованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Каждый пешеходный переход должен быть оборудован в том числе соответствующими дорожными знаками, искусственными неровностями, светофорами, ограждениями, тротуарами и дублирующей разметкой.

Помимо этого, в ближайшее время во всех округах Подмосковья дополнительно обследуют пешеходные переходы, расположенные вблизи детских садов.

Как напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в регионе также устанавливают «умные» пешеходные переходы. Когда человек подходит к такому переходу, то на знаках загораются сигнальные огни и включается подсветка.

Сейчас «умные» пешеходные переходы установлены рядом с 87 образовательными учреждениями.