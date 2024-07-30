Андрей Воробьев: свыше 40 котельных и ЦТП обновят в Подмосковье в этом году
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В этом году в Подмосковье обновят более сорока котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях. Также в регионе в текущем году намерены построить более 185 километров теплосетей.
«В ближайшие три года к этому добавятся еще 147 котельных и тепловых пунктов и 195 километров тепловых сетей. <…> Вместе с «Газпром Теплоэнерго» отремонтируем двадцать девять котельных и ЦТП, модернизируем и построим с нуля еще двадцать объектов и более тридцати одного километра тепловых сетей», — уточнил губернатор.
Андрей Воробьев также рассказал о капремонте котельной «Выстрел» в Солнечногорске. Там уже залит фундамент, рабочие устанавливают четыре котла большой мощности.
«Старое оборудование, изношенные сети — все это привело к январским авариям, которые больше не должны повториться. Мы взялись за комплексное решение проблемы: передали котельную на баланс муниципалитета и начали ее модернизировать», — указал Андрей Воробьев.
Работы по обновлению котельной «Выстрел» планируют завершить осенью — перед началом отопительного сезона.