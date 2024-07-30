Андрей Воробьев: свыше 40 котельных и ЦТП обновят в Подмосковье в этом году

«В ближайшие три года к этому добавятся еще 147 котельных и тепловых пунктов и 195 километров тепловых сетей. <…> Вместе с «Газпром Теплоэнерго» отремонтируем двадцать девять котельных и ЦТП, модернизируем и построим с нуля еще двадцать объектов и более тридцати одного километра тепловых сетей», — уточнил губернатор.