Андрей Воробьев: Технолицей имени Долгих в Истре только встает на ноги

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия24», что в Подмосковье сейчас расположено два образовательных флагмана, а именно гуманитарная гимназия имени Примакова и Физтехлицей в Долгопрудном, третий — Технолицей в Истре пока только встает на ноги.

«Это центры, где учатся школьники, одаренные ребята, которые хотят добиться в жизни многого. Учатся здесь бесплатно, потому что имеют высокие достижения в олимпиадах или в каких-то международных конкурсах», — отметил Воробьев.

Он рассказал, что в данные кластеры набирают лучших преподавателей. Школы также сопровождают Наблюдательные советы, в которые входят люди, которые вносят заметный вклад в стабильность и дальнейшее развитие этих систем.

При этом в настоящее время в каждом муниципалитете есть свои флагманские школы, которые имеют возможность приглашать к себе другие школы для того, чтобы обмениваться опытом, новациями, что обогащает учителей, работающих в этих учреждениях.