Андрей Воробьев: тема газификации может коснуться 300-350 тысяч жителей Подмосковья
Фото: [Дмитрий Белицкий/Подмосковье сегодня]
Губернатор региона обратил внимание, что в контексте темы газификации Московская область — самая большая по количеству домовладений. Потенциально этот вопрос может коснуться 115-120 тыс. домов и, соответственно, порядка 300-350 тыс. жителей. Так как программу социальной газификации продлили, необходимо продолжать работать с населением и информировать людей, подчеркнул Андрей Воробьев.
«Вы знаете, что программа была продлена, сделана бессрочной. Вот та коммуникация, о которой я говорил, во многом позволила нам тему социальной газификации до жителей доходчиво донести. И мобильные передвижные офисы, и все, что связано с комплексной услугой оформления недвижимости, которая долгое время была не урегулирована — все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области.
Ранее Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.