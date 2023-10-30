Андрей Воробьев: тема газификации может коснуться 300-350 тысяч жителей Подмосковья

«Вы знаете, что программа была продлена, сделана бессрочной. Вот та коммуникация, о которой я говорил, во многом позволила нам тему социальной газификации до жителей доходчиво донести. И мобильные передвижные офисы, и все, что связано с комплексной услугой оформления недвижимости, которая долгое время была не урегулирована — все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области.