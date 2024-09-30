Андрей Воробьев: тоннель к Путилковскому шоссе откроют в следующем году

В этом году в Красногорске откроют два путепровода, а в следующем — тоннель к Путилковскому шоссе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня губернатор проверил ход строительства и пообщался со специалистами, которые работают на объекте. Так, тоннель возводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На первом этапе участок длинной 1,6 километра был расширен до четырех полос. Кроме того, там обустроили тротуары, сделали велодорожку и модернизировали инфраструктуру. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность жилого комплекса «Большое Путилково», где проживает двенадцать тысяч человек.

«Строительство тоннеля мы планируем завершить в первом полугодии 2025 года. Идут масштабные работы по переносу сетей, и по всему тому, что позволит нам сделать выезд из Путилково совершенно другого качества. Но это лишь часть работ. <…> Этот объект строится с участием бюджетного кредита, который нам дан в рамках национального проекта, в рамках инициатив президента. Поэтому наша задача — не подвести, сдать все вовремя, в срок, чтобы жители почувствовали долгожданные перемены», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время готовность тоннеля составляет сорок процентов. На объекте работают сто специалистов и шестнадцать единиц техники. Новый тоннель станет частью строящейся дороги «Путилково — Пятницкое шоссе» и обеспечит прямой выезд на МКАД для живущих в ЖК «Большое Путилково», а также прямой съезд в сторону кольцевой дороги для жителей ЖК «Путилково». Транспортная доступность улучшится для двадцати семи тысяч местных жителей и для ста тысяч автомобилистов.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Также в этом году в Красногорске откроют движение по двум путепроводам через железную дорогу — в Аникеевке и в Опалихе.