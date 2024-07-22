Андрей Воробьев: тургруппа с детьми из Долгопрудного, которая потерялась в Северной Осетии, вышла на связь

Туристическая группа с десятью детьми из Долгопрудного, которая потерялась в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы. Вместе с руководителем группы дети сейчас отдыхают в палаточном лагере», - рассказал глава региона.

По его словам, группа отметилась в МЧС позже запланированного времени, в связи с чем возникла нештатная ситуация. На поиски отправились две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Воробьев поблагодарил спасателей за оперативность и помощь.