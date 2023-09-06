Андрей Воробьев: у меня два очень мудрых наставника, среди которых Лео Бокерия
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках четвертого Съезда детских врачей региона назвал профессора, академика РАН и РАМН Лео Бокерию одним из своих мудрых наставников.
«У меня есть два очень мудрых наставника, среди которых Лео Бокерия», - сказал он.
Воробьев отметил, что Бокерия отдал всю душу своей работе и преуспел в оказании помощи пациентам всех возрастов. По его словам, жизнерадостность врача всегда вдохновляла других медиков.
Также губернатор вспомнил, как Бокерия пригласил его посетить операцию и посмотреть на работу медперсонала.
«Конечно, работа врачей вызывает уважение», - сказал Воробьев.
Ранее глава региона рассказал о поддержке педиатров в Подмосковье.