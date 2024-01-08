Андрей Воробьев: Учителя Климовска организовали в гимназии им. Подольских курсантов центр помощи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своих социальных сетях о том, что в эти дни учителя Климовска организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи.

Отмечается, что у образовательного учреждения есть собственная котельная, поэтому жители имеют возможность здесь отдохнуть и отогреться. При этом, по словам Андрея Воробьева, сразу же, как получится подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого потребуются два-три дня.