Губернатор Воробьев рассказал об отражении атаки БПЛА на Московскую область

Утром во вторник, 4 августа, силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, основные последствия зафиксированы в Чехове. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы», — написал он.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, погибли пять человек, еще шесть — получили ранения. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

В деревне Солнышково обломки беспилотника также повредили частный дом и автомобиль, возгорание уже ликвидировано. В результате никто не пострадал.

Воробьев сообщил, что военные продолжают отражать атаку. Над территорией региона фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.