Андрей Воробьев: Утром провели оперативный штаб на месте трагедии в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что утром уже прошло оперативное совещание на месте трагедии в Красногорске. Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.

Он подчеркнул, что в настоящий момент стоит три основных задачи. Во-первых, необходимо уточнить списки тех людей, которые сейчас находятся в больницах Москвы и Московской области.

«На данный момент это 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления информации будем уточнять списки», — рассказал губернатор.

Также известно, что спасатели до сих пор продолжают работу на месте пожара. Со слов главы региона, привлечено более ста восьмидесяти единиц техники, а также почти пятьсот человек.

«Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать», — подчеркнул Воробьев.

А уже в 10 утра в БЦ «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр Помощи. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать.