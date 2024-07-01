Андрей Воробьев: Уже на этой неделе в Истре пройдет фестиваль «Лето.Музыка.Музей»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с 3 по 7 июля в Истре пройдет фестиваль «Лето.Музыка.Музей», который в этом году он посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Отмечается, что большой open air классической музыки по традиции пройдет в музее «Новый Иерусалим».Среди резидентов: пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также музыканты из Китая и Франции.

«Вместе с президентом фестиваля Максимом Дунаевским и худруком Дмитрием Юровским мы подготовили большой музыкальный праздник под открытым небом. Надеемся, что вам он тоже придется по душе», — написал в своих социальных сетях глава региона.

Ожидается, что на открытии выступит Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова. Подробная программа есть на сайте фестиваля, там же можно приобрести билеты.