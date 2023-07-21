Андрей Воробьев: уже завтра в подмосковном Домодедово состоится торжественное открытие парка «Взлет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что ежегодно в регионе открывают по 10-12 парков. Так, уже завтра состоятся открытие нового парка «Взлет» в Домодедово.

«Аэропорт Домодедово недалеко. Концепция связана больше с небом, с полетами. Много жителей работает в Домодедово: кто-то пилот, кто-то работает в сфере обслуживания. Поэтому здесь парк ориентирован на полетную тематику», — отметил губернатор.

Он также рассказал, что в парке хватает места и для детей, и для взрослых. Также обустроено множество различных спортивных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья также подчеркнул, что благоустройство парков имеет большую важность для региона.