Андрей Воробьев: в День знаний школьников Подмосковья угостили мороженым

Губернатор Воробьев

Фото: [Константин Семенец]

В День знаний учащихся подмосковных школ угостили мороженым. Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Стало уже доброй традицией – угощать ребят мороженым в честь начала учебного года», - написал глава региона.

Воробьев выразил благодарность компании «Чистая линия» за предоставление лакомства.

Ранее губернатор поблагодарил Николая Расторгуева за исполнение гимна России в ходе открытия Технолицея в Истре.

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