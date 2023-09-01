Андрей Воробьев: в День знаний школьников Подмосковья угостили мороженым
Фото: [Константин Семенец]
В День знаний учащихся подмосковных школ угостили мороженым. Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
«Стало уже доброй традицией – угощать ребят мороженым в честь начала учебного года», - написал глава региона.
Воробьев выразил благодарность компании «Чистая линия» за предоставление лакомства.
Ранее губернатор поблагодарил Николая Расторгуева за исполнение гимна России в ходе открытия Технолицея в Истре.