Губернатор Подмосковья поблагодарил Николая Расторгуева за исполнение гимна России

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева за исполнение гимна России. Артист выступил на линейке в Технолицее имени Долгих в Истре.

«Спасибо Николаю Расторгуеву за такое мощное исполнение гимна России», - написал глава региона в соцсетях.

В День знаний в Истре состоялось открытие образовательного кластера, который был создан на базе Технолицея. Ранее губернатор поздравил жителей с его открытием.