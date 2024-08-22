Андрей Воробьев: в этом году в школы Подмосковья пойдут 1,1 млн учеников

В ходе съезда учителей Московской области губернатор рассказал, что в последние двенадцать лет количество учащихся в общеобразовательных учреждениях региона растет каждый год на сорок тысяч человек, в этом году прирост составил тридцать восемь тысяч.

Андрей Воробьев также подчеркнул, что регион ежегодно улучшает свои показатели в сфере образования.