Андрей Воробьев: в этом году в школы Подмосковья пойдут 1,1 млн учеников
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В новом учебном году за парты подмосковных школ сядут 1,1 миллиона учеников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В ходе съезда учителей Московской области губернатор рассказал, что в последние двенадцать лет количество учащихся в общеобразовательных учреждениях региона растет каждый год на сорок тысяч человек, в этом году прирост составил тридцать восемь тысяч.
Андрей Воробьев также подчеркнул, что регион ежегодно улучшает свои показатели в сфере образования.