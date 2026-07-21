Шашлыки, грядки и скорая: приедет ли врач в Подмосковье на дачу, если нет прописки

Лето — время дачных подвигов: шашлыки, грядки и внезапные сюрпризы вроде температуры под сорок или сорванной спины. Но что делать, если врач нужен срочно, а прописка осталась в городе? REGIONS узнал у депутата Мособлдумы по соцполитике Владислава Мирзонова, имеют ли право отказать в медпомощи на даче и как правильно вызвать доктора.

Скорая приедет всегда

По словам Владислава Мирзонова, экстренная и неотложная помощь в России оказывается вне зависимости от прикрепления к поликлинике. Если резко подскочило давление, у ребенка началась аллергия на траву или укус насекомого — скорая приедет обязательно. Отказать медики не имеют права. Будь пациент хоть с Камчатки — на территории Подмосковья помощь гарантирована.

Когда ситуация некритичная

Если случай не требует вызова реанимации, на дачу можно вызвать врача из местного ФАПа или ближайшей поликлиники. Привязка к учреждению не нужна — тем более что менять её можно только раз в год. Достаточно позвонить по номеру 122, назвать фамилию, дату рождения, адрес, номер полиса и причину вызова. Вызов направят в нужное подразделение, и его обязательно обслужат, заверил депутат. Пациенту остаётся только обеспечить врачу доступ в дом.

Если отказали

Можно также прийти в ФАП самостоятельно — с паспортом и полисом. Помощь обязаны оказать. Если вдруг отказывают, стоит спокойно напомнить о нарушении и попросить зафиксировать отказ. Как говорится, без бумажки — ты букашка, а с полисом — пациент, которому по закону обязаны помочь.