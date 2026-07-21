Агроэкотуризм в Московской области перестал быть развлечением на один уик-энд. Сегодня это полноценный отдых с погружением в сельскую жизнь, мастер-классами по сыроварению и общением с животными. REGIONS рассказывает, в каких хозяйствах можно побывать и что там интересного.

«Экодеревушка»: улитки, крокодилы и сыр

В селе Парфентьево под Коломной фермер Сергей Балаев с 2012 года развивает проект, где есть всё: от коз и свиней до крокодилов, змей и сурикатов. Главная фишка — улиточная ферма. Гостям показывают, как выращивают виноградных улиток, учат готовить эскарго и проводят дегустации. Благодаря усилиям фермера улитководство шесть лет назад официально включили в перечень сельхозвидов в России. В «Экодеревушке» также проходят мастер-классы по сыроварению.

Адрес: Коломна, село Парфентьево. Режим работы: ежедневно 10:00–20:00.

«Ваньково»: доить, косить и жить в гостевом домике

В Можайском округе экоферма «Ваньково» предлагает остановиться в гостевом домике, пообщаться с животными, покататься верхом и порыбачить. Но главное — здесь учат доить корову, делать творог, варить сыр и даже косить траву. Рядом — Спасо-Бородинский монастырь и Бородинское поле, так что отдых можно совместить с историей.

Адрес: Можайский округ, деревня Сивково. Режим работы: ежедневно 09:00–21:00.

«Русский страус»: африканские гости в Серпухове

Первое в России страусиное хозяйство работает с 1999 года. Здесь разводят африканских страусов и австралийских эму, проводят экскурсии и кулинарные мастер-классы. В мини-зоопарке живут ламы, джерсийские коровы, нубийские козы, вьетнамские поросята, павлины и многие другие. Животные идут на контакт — их можно кормить и гладить.

Адрес: Серпухов, деревня Старые Кузьменки. Режим работы: ежедневно 10:00–17:00.

Почему это растет

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья отмечают: агротуризм выгоден и фермерам, и региону. Хозяйства получают дополнительный доход, продвигают продукцию, а сельские территории оживают — появляется спрос на дороги, сервис и локальные продукты. Государство поддерживает направление, помогает с инфраструктурой и продвигает бренд.

Сейчас в Подмосковье открыто около 300 объектов агротуризма. К экскурсиям и дегустациям добавляются гастрономические программы и фестивали. Подробности — на портале «Путеводитель по Подмосковью». Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, тем более если можно еще и страуса покормить.