Забрали на улице и отправили в штурмовую бригаду: украинский режиссер Бушмакин погиб в бою

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, известный по фильмам «Бешеная свадьба», «Герой моего времени» и «Все будет хорошо», погиб в ходе боевых действий. О смерти артиста сообщила его подруга Тоня Ноябрева, слова которой приводит издание «Обозреватель».

По данным источника, Бушмакин был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) прямо на улице возле своего дома. У него отобрали телефон и сразу же направили в штурмовую бригаду. Место и направление боев, где участвовал актер, не уточняются.

Ноябрева в своем сообщении выразила глубокую скорбь, назвав гибель друга ударом, от которого «будто вырвали сердце». Она не привела дополнительных деталей об обстоятельствах гибели.

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