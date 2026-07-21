Слухи об отставке главкома ВСУ Сырского не утихают. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что это спланированная операция по поиску крайнего за провалы на фронте.

Чепа назвал Сырского громоотводом для Зеленского. По его словам, военные неудачи спишут на главкома, но рано или поздно вина ляжет и на президента. Парламентарий подчеркнул: главная причина нервозности — коррупция. Смена командующего может стать смертельной для многих политиков, завязанных на схемах. Новые люди захотят повторить их путь, что ведет к развалу.

Чепа назвал иллюзорными разговоры о новом наступлении ВСУ. Кадровая чехарда лишь ослабляет армию, где нет полного подчинения Зеленскому.

«Поверьте, большинство новичков захотят повторить путь своих предшественников: воровать, выводить деньги и уезжать. А это развал. Полный развал всего. Европейские страны довели Украину до такого состояния, что у страны нет экономического будущего. Она сегодня является, в том числе помойкой для них, через которую моют деньги», — резюмировал Алексей Чепа.

Депутат уверен, что организаторов конфликта — Зеленского, Байдена и европейских лидеров — рано или поздно должны судить.

Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».