Токио заявил протест на совместные стрельбы России и Китая, но в Москве назвали это прикрытием для милитаризации. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил о возрождении японского реваншизма и напомнил об уроках истории.

Япония заявила протест Китаю из-за стрельбы эсминца у атолла Окинотори, который Токио считает своей территорией. Премьер Санаэ Такаити назвал это усилением военной координации Москвы и Пекина.

В России к этому отнеслись скептически. Джабаров заявил, что ситуация тревожная именно со стороны Японии, где возрождается милитаристский дух, как и в Германии. Он напомнил, что эти страны развязали Вторую мировую, и спустя десятилетия у новых поколений появилась жажда реванша.

Сенатор обратил внимание, что Токио производит американские ракеты Patriot и рассматривает создание ядерного оружия, что запрещено Конституцией Японии. Он подчеркнул, что Россия не допустит возрождения японского милитаризма, зная, чем это заканчивается.

Китай уже отверг протесты, назвав их необоснованными. В Пекине отметили, что Окинотори — это риф, а не остров, и действия военных законны. При этом, по оценке сенатора, Япония к концу года разработает стратегию укрепления оборонной промышленности. Подробности об этом читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».