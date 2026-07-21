«Супы — позор»: россиянка, переехавшая в Германию, раскритиковала местную кухню

Из немецких блюд женщина выделила свиную лопатку с хрустящей корочкой и карривурст — колбаску с соусом карри. Однако супы, по ее словам, вызывают недоумение: однажды в ресторане ей подали бульон со вкусом магазинного кубика и полосками пресного блина. Также она удивилась тому, что вареная белая сосиска в бульоне считается полноценным первым блюдом. Исключением она назвала венгерский гуляш, но отметила, что он не является исконно немецким.

Кроме того, Марию шокировал распространенный в мясных лавках сырой свиной фарш, который немцы едят свежим. Она призналась, что такое блюдо не для нее. По ее мнению, немецкая кухня довольно простая и мясная, но не хватает разнообразия овощей и специй. В целом, она адаптировалась к местному рациону, но некоторые традиции остаются для нее чуждыми. Мария также отметила, что в Германии много хлеба и выпечки, которые она оценила положительно. Она посоветовала туристам пробовать местные специалитеты, но не рассчитывать на изысканные супы. В завершение она добавила, что вкусы формируются привычкой, и то, что кажется странным, для немцев — повседневность. Сама она уже привыкла к колбасам и шницелям, но по-прежнему скучает по наваристым русским щам и борщам. Однако возвращаться в Россию не планирует: работа и жизнь в Германии ее полностью устраивают.

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