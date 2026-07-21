Новый британский премьер Энди Бернем, которого окрестили «социальным» лидером, вряд ли изменит антироссийский курс Лондона. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что внешняя политика Британии — устоявшийся механизм и смена вывески не гарантирует смены повестки.

Карасин призвал не питать иллюзий относительно нового премьера. По его словам, Бернем малоизвестен во внешней политике, и ближайшие недели покажут его реальную позицию. Однако Лондон всегда действует через призму собственных интересов, и вряд ли откажется от русофобской повестки.

Сенатор напомнил: Стармер уже начал накачку Украины оружием, и Бернем пообещал продолжать эту линию. На внешнем контуре он будет вынужден соответствовать жестким стандартам коллективного Запада, где Россия обозначена как главная угроза. За галантными обещаниями реформ может скрываться все та же конфронтационная политика.

Подробности об этом читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».