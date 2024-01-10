Андрей Воробьев: До конца дня в Климовске подключат к отоплению оставшиеся 37 домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередное оперативное совещание в котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.

Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что в настоящий момент не подключенными к отоплению остаются еще тридцать семь домов.

«Их них 12 в центральной части города, 25 в микрорайоне Южный. При этом 11 из них ночью уже запустили, но были вынуждены отключить, потому что у этих домов обнаружили ряд прорывов», — доложил Хромушин.

Сообщается, что подключать дома начнут поэтапно, предположительно последний дом удастся подключить к отоплению сегодня в 8 часов вечера.