Андрей Воробьев: в Климовске осталось подключить 37 домов

В Климовске, где ранее из-за аварии в котельной отключилось отопление в более чем 170 домах, осталось подвести тепло к 37 жилым зданиям. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам очередного оперштаба.

«Осталось несколько подключить, в том числе 12 ваших. В частности, на проспекте 50 лет Октября, откуда мы сейчас приехали. Там работает большая бригада, специалисты из Подмосковья, Москвы. Сегодня в этих домах мы включим тепло и свет. И приступаем к школам. А завтра подключим 25 домов в п. Южном, это двухэтажные старенькие строения», - сообщил Воробьев.

Как рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, один из домов на проспекте 50 лет Октября был построен в 50-е годы. Всю электрику в нем завели внутрь бетонных конструкций, и она выгорела. Было принято решение вместо ремонта провести здесь новые сети.

«Срок окончания подключения электросети — 16 часов, а установления отопления — 18 часов. Понимая, что у людей могут быть определенные проблемы, здесь развернуты пункты обогрева, места для зарядки гаджетов, полевая кухня», - сообщил он.

Также в котельной, чтобы избежать риска срыва работы второго котла, решили запустить дымосос. Это позволит увеличить мощность котла на 20% и обеспечит устойчивое теплоснабжение.

Отопление в Климовске отключилось в 20 объектах образования. Запустить тепло в них планируется в течение пяти дней. Кроме того, завершились работы на подстанции скорой помощи, начали подключать поликлинику.

В ходе работ на одном из участков теплотрассы на проспекте 50 лет Октября произошел прорыв, и рабочим пришлось переваривать узел, который относится к четырем домам. Завершить работы планируется к шести часам вечера.

Губернатор отметил, что была принята программа модернизации жилых домов. В этом году в домах микрорайона приведут в порядок подвалы и инженерные коммуникации. Он также рассказал о компенсациях жителям. В случае затопления помещений следует подать заявление в Госжилинспекцию региону, по ним будут производиться выплаты.

«Мы также обнулили платежку по отоплению за январь, а за электричество будем брать по показателям декабря. Обещали жильцам и моральную компенсацию, сейчас прорабатываем как - возможно сделаем субсидии на тарифы ЖКХ или, как вы предлагаете, единовременную выплату», - отметил Воробьев.

ГЖИ будет заниматься ремонтом пострадавших квартир. Стойка ведомства будет расположена в спорткомплексе «Юность». Кроме того, все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, будут установлены бесплатно.