Андрей Воробьев: в Подмосковье действует 27 продуктов искусственного интеллекта

В Подмосковье работает 27 продуктов искусственного интеллекта. Об этом в ходе Международной конференции Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас было девять продуктов искусственного интеллекта. Сейчас их работает 27», - рассказал глава региона.

Он отметил, что многие продукты работают по сценариям, и важно развивать и совершенствовать их.

«Мы запустили помощника Женю в ЖКХ. Он у нас еще совершенствуется. В феврале, очень надеемся, будет уже и заявку принимать от жителя, и сможет вызвать ту или иную службу, и сообщить об аварии, и получить фото-отчет. (…) Это цель, это задача», - сказал губернатор.

Он также привел в пример проект по мониторингу за перевозкой строительного мусора, в рамках которого ИИ отмечает, имеется ли у грузовика с отходами специальный талон на их транспортировку.

«Соответственно, если к машине не прикреплен талон, то большая вероятность, почти абсолютная, что это в лесу будет выброшено. Потому что искусственный интеллект анализирует, есть ли у машины талон, и вся эта работа связкой проходит», - сказал Воробьев.

Ранее глава региона отметил важность работы по созданию условий для педагогов, обучающих работе с ИИ.