Губернатор Подмосковья: власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту
Фото: [Константин Семенец]
Российские власти должны уделять внимание появлению специализированных школ, где обучают программированию и искусственному интеллекту, а также создавать условия для педагогов, которые будут там работать. Об этом на Международной конференции Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«К счастью, у нас есть Физтех-лицей в Долгопрудном и специализированные школы, есть кванториумы, есть специальные подразделения, где очень одаренные ребята обучают детей и программированию, как следствие робототехники, и искусственному интеллекту, в том числе. У нас вы знаете наукограды — Королев, Реутов», — сказал Воробьев.
По его словам, важно также обеспечивать возможности для детей, чтобы они могли проходить обучение в таких заведениях. Запрос на создание кванториумов и других учреждений большой, заключил глава Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.