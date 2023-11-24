Губернатор Подмосковья: власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту

«К счастью, у нас есть Физтех-лицей в Долгопрудном и специализированные школы, есть кванториумы, есть специальные подразделения, где очень одаренные ребята обучают детей и программированию, как следствие робототехники, и искусственному интеллекту, в том числе. У нас вы знаете наукограды — Королев, Реутов», — сказал Воробьев.