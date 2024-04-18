Андрей Воробьев: в Подмосковье до конца следующего года запустят еще 84 проекта импортозамещения

Импортозамещение остается одним из приоритетов в экономике Подмосковья, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Всего в регионе планируют реализовать 280 проектов импортозамещения на общую сумму в 250 миллиардов рублей. Почти восемьдесят таких проектов уже запущены, подчеркнул губернатор.

«Семьдесят семь проектов мы уже реализовали, предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются», — сказал Андрей Воробьев.

Так, в Щелково было запущено производство спутников связи и малых космических аппаратов. Инвестиции составили пятнадцать миллиардов рублей, создано двести новых рабочих мест.

В 2025 году в регионе откроют предприятие по производству горно-шахтных машин. Инвестиции в проект составляют около сорока миллиардов рублей. В Подмосковье появится две тысячи дополнительных рабочих мест.