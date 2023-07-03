Андрей Воробьев: в Подмосковье идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ

Тема подготовки инфраструктуры ЖКХ к отопительному периоду стала одной из центральных на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«У нас большая работа идет по подготовке ЖКХ — и промывка систем, и концессионные проекты, и капитальный ремонт сетей, котельных, замена котельных на более энергоэффективные. Все это имеет очень важное значение», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев также отметил, что, по данным на 1 июля, объем работ составил 41 процент. Он поручил обратить внимание на отстающие муниципалитеты, а всем другим главам, которые осуществляют эту важную работу по подготовке инфраструктуры, продолжать ее и дальше.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в подмосковную систему жилищно-коммунального хозяйства инвестируют свыше трехсот миллиардов рублей.