Андрей Воробьев: в Подмосковье ИИ задействован в самых разных сферах

В Подмосковье искусственный интеллект задействован в самых разных сферах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24». По словам Воробьева, это и здравоохранение, и безопасность, и контроль за перевозкой отходов, и работа многофункциональных центров, и образование.

«У нас оцифрованы дворы, для того чтобы понимать, где убрано, где не убрано», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в этом году Подмосковье получило премию по контролю питания в школах — в регионе эту работу ведет человек, но дополнительно оценивает нейросеть.

Также ИИ используется при мониторинге состояния котельных. На все такие объекты устанавливают три датчика, которые следят за уровнем температуры и давления. Все показания передаются в центр управления. Там система определяет, все ли датчики передают нормативные показатели.

При этом губернатор подчеркнул, что внедрение ИИ — это серьезный вызов, так как для достижения высокого результата требуются управленческие решения.