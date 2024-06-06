Андрей Воробьев: В Подмосковье откроют порядка 110 новых магазинов «Магнит»
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина подписали на полях ПМЭФ-2024 соглашение на строительство нового распределительного центра и порядка ста десяти новых магазинов.
«Магнит» давно присутствует в Подмосковье. Это и магазины у дома, и супермаркеты, и аптеки. Теперь появится еще 100 новых торговых точек — соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия — строительство крупного распределительного центра, а это еще 1700 вакансий для наших жителей», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Ожидается, что инвестиции в данный проект составят десяти миллиардов рублей. Распределительный центр площадью восемьдесят шесть тысяч квадратных метров разместится в Подольске и будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.
«Мы благодарим губернатора и правительство Московской области за поддержку в реализации значимого для региона проекта. Новый мультиформатный распределительный центр «Магнита» имеет для нашей компании и партнеров стратегическое значение. Он будет снабжать товарами более 400 гипермаркетов и более 7 000 магазинов «Магнит Косметик» по всей стране, включая московский регион», — сказала Анна Мелешина.