Андрей Воробьев: В Подмосковье откроют порядка 110 новых магазинов «Магнит»

«Магнит» давно присутствует в Подмосковье. Это и магазины у дома, и супермаркеты, и аптеки. Теперь появится еще 100 новых торговых точек — соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия — строительство крупного распределительного центра, а это еще 1700 вакансий для наших жителей», — отметил губернатор Андрей Воробьев.