Андрей Воробьев: В Подмосковье продолжат совершенствовать систему обращения с электронными отходами

Трехстороннее соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе губренатора и правительства Московской области.

«В 2020 году мы закрыли все мусорные полигоны, которые беспокоили людей. Большинство уже рекультивировано. На смену им пришли комплексы по переработке отходов (КПО). Но утилизация электронного и электрического оборудования требует еще более пристального внимания, тем более что с прошлого года введены новые стандарты для этого процесса», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, для усовершенствования системы обращения с такими отходами планируется модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг». Эту работу будут вести совместно с Российским экологическим оператором. Кроме того, будет расширена сеть пунктов приема ОЭЭО — установим экобоксы для вторсырья, обустроим дополнительные площадки в рамках проекта «Мегабак». План мероприятий в рамках соглашения будет подготовлен и утвержден в течение трех месяцев.

«С прошлого года заработали новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна быть на уровне 85%, а утилизаторы должны иметь необходимые мощности и систему весового контроля. Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и „Акрон Холдингом“, — отметил Денис Буцаев.

Примечательно, что помимо Подмосковья проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электронного и электрического оборудования будет также реализован в Самарской, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге.