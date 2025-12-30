Андрей Воробьев: в Подмосковье сбили 21 БПЛА в семи округах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил, что в регионе 30 декабря сбили 21 беспилотник в семи округах. В результате взрыва одного из дронов пострадал мужчина.

«Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове. Система противовоздушной обороны продолжает работу», - сообщил губернатор.

По его словам, в районе 19:00 один из беспилотников упал в деревне Пагубино в Волоколамске, из-за чего произошел взрыв. Травмы получил мужчина в возрасте 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, жизни ничего не угрожает. Пострадавшему оперативно оказали необходимую помощь. С осколочными ранениями спины и руки он был доставлен в травмоцентр Красногорской больницы.

«На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о ликвидации последствий атаки БПЛА на ГРЭС в Шатуре.