Андрей Воробьев: в Подмосковье сбили 21 БПЛА в семи округах
Губернатор Подмосковья: 21 беспилотник сбили в семи округах региона
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил, что в регионе 30 декабря сбили 21 беспилотник в семи округах. В результате взрыва одного из дронов пострадал мужчина.
«Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове. Система противовоздушной обороны продолжает работу», - сообщил губернатор.
По его словам, в районе 19:00 один из беспилотников упал в деревне Пагубино в Волоколамске, из-за чего произошел взрыв. Травмы получил мужчина в возрасте 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, жизни ничего не угрожает. Пострадавшему оперативно оказали необходимую помощь. С осколочными ранениями спины и руки он был доставлен в травмоцентр Красногорской больницы.
«На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы», - добавил Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о ликвидации последствий атаки БПЛА на ГРЭС в Шатуре.