Губернатор Подмосковья: котельная в Шатуре снова подает тепло в дома

В Шатуре устранили последствия атаки БПЛА на ГРЭС, и теперь местная котельная снова подает тепло в дома. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются», - рассказал губернатор.

Он отметил, что продолжается работа по переподключению МКД и социальных объектов на постоянную схему теплоснабжения. Это займет еще несколько часов. Помимо этого, в ближайшее время будет восстановлена и подача горячей воды.

«Передвижные котельные пока останутся на месте — на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее», - добавил Воробьев.

