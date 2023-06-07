Андрей Воробьев: в Подмосковье увеличилась площадь задействованных сельхозземель

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе начали собирать больше зерна, увеличилась площадь задействованных сельхозземель.

Он напомнил, что, когда начали развивать сельское хозяйство, задействованных площадей было 480 тыс. га.

«Сейчас – под 900 тыс. (га – ред.). Всего, как мы знаем, у нас миллион (га – ред.) максимальный объем сельхозземель. И зерна собираем больше», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

По словам губернатора, в сельском хозяйстве есть свои сложности: элеваторы, хранение продукции, возможность вывезти товары на экспорт. Решением этих вопросов занимаются, заключил он.