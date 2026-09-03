В Видном продлили продлили маршрут автобуса № 8

В подмосковном Видном изменилась схема движения автобуса № 8 — теперь он доезжает до ЖК «Новое Видное» с остановкой у школы в Сапронове. Благодаря продлению маршрута жители новостроек получили прямой транспорт до железнодорожной станции, магазинов и поликлиник без пересадок. Об этом информирует REGIONS .

Маршрут автобуса № 8 в Ленинском округе официально продлен. Теперь транспорт следует до ЖК «Новое Видное», делая остановку у школы в Сапронове. Это решение значительно улучшило транспортную доступность для сотен семей, которые заселились в новые жилые комплексы — теперь они могут добраться до станции «Расторгуево», социальных объектов и торговых центров без пересадок.

По новой схеме ежедневно выполняется 22 рейса. Первый автобус отправляется от ЖК «Новое Видное» в 07:11, последний — от станции «Расторгуево» в 18:55. Оплата проезда принимается банковскими картами, транспортными картами «Тройка» и «Стрелка», а льготники могут использовать социальные карты Москвы и Московской области.

Власти уточняют, что продление маршрута стало возможным благодаря капитальному ремонту дороги на участке между деревнями Белеутово и Калиновка. Именно приведение трассы в порядок позволило автобусу безопасно следовать по новому пути и обслуживать растущий микрорайон.