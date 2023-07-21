Андрей Воробьев: в новом учебном году в школы Подмосковья пойдут на 40 тысяч больше детей

В новом учебном году в школы Московской области пойдут на сорок тысяч детей больше, чем годом ранее. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«По предварительным заявкам мы видим, что и в этом году <…> порядка сорока тысяч школьников плюсом мы ждем в образовательную систему Подмосковья», — сообщил он.

Глава Московской области отметил, что рост детского контингента требует высоких темпов строительства образовательных учреждений — до конца года в регионе будут сданы свыше тридцати новых школ.

Андрей Воробьев также рассказал, что в Подмосковье улучшились показатели по всероссийским олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. Он подчеркнул, что в регионе поддерживают талантливых школьников и педагогов, в том числе поощряют их материально, например, грантами на дальнейшее обучение. Учащихся, которые добились высоких показателей, указал губернатор, важно не упустить и дальше задействовать в науке, исследованиях и внедрении инноваций.