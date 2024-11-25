Андрей Воробьев: важно знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать поддержку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов меры поддержки участников СВО и их семей.

«Президент делает акцент на том, что эта работа в регионах должна быть индивидуальной, адресной. Особое внимание необходимо уделить сопровождению бойцов, которые вернулись с линии боевого соприкосновения с ранениями, инвалидностью. Им приходится выстраивать жизнь заново, это крайне сложно и для них, и для их близких. Поэтому наша задача — быть рядом и помогать», - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в области действует система кураторства: представители власти сопровождают бойцов. Также в округах открыты центры поддержки — за год поступило около трех тысяч обращений. Еще более 750 обращений поступило через соцсети и письма на почту губернатора.

«Важно не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть самые востребованные запросы, предлагать проактивные решения там, где это возможно», - сказал Воробьев.

Руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова сообщила, что с июня 2023 года в него обратились более 16 тысяч ветеранов боевых действий и членов их семей. Самые актуальные вопросы — выплаты, медпомощь, поиск пропавших без вести.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

В муниципалитетах также работают 58 социальных координаторов, в ближайшее время к работе приступят еще 20. Такие специалисты помогают решать вопросы, связанные с получением статуса ветерана боевых действий, установлением инвалидности, обеспечением техническими средствами реабилитации, трудоустройством.

В этом году в фонде начали вести прием сотрудники военкоматов и Военно-социального центра Минобороны. Одним из нововведений стал поиск пропавших без вести.

«Есть много сложных вопросов, в том числе и по поиску пропавших без вести. Поэтому нам необходимо знать каждую семью участников СВО, специфику их вопросов и стараться оказывать максимальную поддержку», - сказал губернатор.

Вице-губернатор региона Людмила Болатаева рассказала, что в этом году областное правительство стало еще шире взаимодействовать с филиалом фонда «Защитники Отечества». В частности, совместно отрабатывать самые сложные вопросы.

Фото: [ Екатерина Агеева ]

Первого ноября на сайте госуслуг заработал сервис по получению справки об участии в СВО для оформления льгот. Также изменились условия предоставления кредитных каникул. Сейчас этот период увеличен до 180 дней. Участники СВО и супруги могут списать кредиты до 10 миллионов рублей. Кроме того, увеличились размеры выплат за ранения.

Что касается региональных льгот, то в их числе освобождение от уплаты за детсад; бесплатное питание в школах и вузах; бесплатные кружки и секции; отдых в лагере «Литвиново». Для пожилых родителей бойцов — бесплатные соцуслуги на дому и пребывание в санатории в Подмосковье, соцгазификация. Новая мера поддержки — выплата в размере 10 тысяч рублей на школьную форму детям погибших бойцов.

В центре «Ясенки» реабилитацию прошли более 300 бойцов. С января бесплатно пребывать в учреждении также смогут супруги бойцов. Кроме того, с 16 декабря бойцы с ранениями слуха и зрения смогут пройти реабилитацию в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

Фото: [ Екатерина Агеева ]

Помощь участникам СВО и их семьям оказывает также Министерство информации и молодежной политики региона. К этой работе подключены две с половиной тысячи индивидуальных кураторов из числа представителей власти и крупных компаний. На особом контроле обращения в соцсети и на почту губернатора. За полгода туда поступило более 750 обращений.

«Что касается статистки обращений в центры поддержки семей военнослужащих, то, если в 2022 году их было порядка 4,8 тысячи, то в этом — 2,6 тысячи. Обращений стало меньше, они не такие системные, как раньше, а преимущественно индивидуальные, которые требуют большего вовлечения», - рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

На совещании также сообщили, что 24-26 декабря в Одинцово пройдет большая новогодняя елка. Ее посетят 24 тысячи детей со всего Подмосковья, в том числе 13 тысяч детей бойцов. Все получат подарки.