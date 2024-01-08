Андрей Воробьев вечером снова встретился с жителями пострадавших домов в Климовске
Фото: [Соцсети Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас одной из важных задач, стоящих перед правительством региона, состоит в том, чтобы не терять контакт с жителями Климовска, и оказывать им всяческую поддержку. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Спасибо вам за то, что дважды в день — утром в 10:00 и вечером в 18:00 — вы находите время, чтобы встретиться с нами и поговорить. Мы продолжим общаться и завтра — также в 10 часов утра. У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьев.
Он рассказал, что бригады работают круглосуточно для того, чтобы тепло пришло в каждый дом — проверяют как внешние, так и внутренние сети, ведь важно не допустить очередных прорывов.
«Все это требует времени, и я благодарен жителям за терпение, за то, что помогаете нам», — отметил глава региона.