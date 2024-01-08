Андрей Воробьев вечером снова встретился с жителями пострадавших домов в Климовске

«Спасибо вам за то, что дважды в день — утром в 10:00 и вечером в 18:00 — вы находите время, чтобы встретиться с нами и поговорить. Мы продолжим общаться и завтра — также в 10 часов утра. У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьев.