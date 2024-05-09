Андрей Воробьев: Ветераны ВОВ рассказали мне свои истории пока ехали на парад Победы
Фото: [Соцсети губернатора Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с ветеранами Великой отечественной войны в Доме Правительства, после чего они вместе отправились на парад Победы. А пока они ехали ветераны успели рассказать о своих воспоминаниях о Победе.
Василий Леонтьевич Голотюк был участником подпольной антифашистской организации. Галина Александровна Долина с 1943 года служила в железнодорожных войсках Красной армии, была связной и восстанавливала дорожные пути после боевых действий. А семьи Евгения Борисовича и Инны Яковлевны Ленгрен и Валентины Зиновьевны Кубракова — жители блокадного Ленинграда.
«Главная задача для всех нас — пронести их подвиги через время, передать будущим поколениям. Рассказывать нашим детям и внукам о том, как сражались и побеждали наши ветераны, какой ценой была завоевана эта Победа», — подчеркнул глава региона.